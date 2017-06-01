П’ятьох турків, які прямували в ЄС, затримали прикордонники на Буковині

На Буковині тривають заходи спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017», які продовжують приносити позитивні результати. Так, цієї ночі прикордонники відділу «Красноїльськ» затримали 5 нелегальних мігрантів, які спробували незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Під час перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність поблизу кордону, прикордонний наряд близько 03:00 ночі виявив групу осіб, які рухалися в сторону Румунії. Під час затримання іноземці не чинили опору та не намагалися втекти, оскільки погано орієнтувалися у гірській, лісистій місцевості. Жоден із «шукачів кращої долі» не мав при собі документів.Як пізніше виявилося, усі затримані є громадянами Туреччини. На даний час тривають заходи із виявлення усіх обставин правопорушення.