Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

Чернівецька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 55-річного чернівчанина за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України (незаконна передача наркотичного засобу у місця позбавлення волі) - повідомляє Чернівецька місцева прокуратура.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року обвинувачений під час збору продуктової передачі для ув’язненого, сховав у зубній пасті наркотичний засіб «Субутекс».
Однак, під час огляду продуктової передачі працівниками Чернівецької установи виконання покарань №33 наркотичний засіб був знайдений.