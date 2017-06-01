У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє

- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.Поки не змінена система у міськраді, одного за іншим ловлять хабарників. І нема на це ради. Їх ловлять скрізь. На великі свята і в будні; у кабінетах і на вулицях; з великими сумами та дрібними купюрами.На День прапора, минулого року впіймали хабарника у ЖКГ. Керівника високого рангу з огляду на його посаду.Взяв він якусь там кількість грошей за якусь там послугу. Немає значення, за яку. Головне, взяв. І його взяли. Від роботи відсторонили, слідчі дії проводили. І так майже рік. А днями суд поновив на посаді людину. Ось вона й працює.Одні кажуть, що довів чоловік свою невинність. Інші кажуть, що нелюстровані після Майдану суди мстять Україні.Спробуй, розберися тепер, хто правду каже, а хто бреше.Вже й сумніви беруть, чи був там хабар, чи його не було.Не встигли відгуляти державні свята, як знову хабарника беруть за шкіру. Уже в управлінні освіти. Також подібного рівня керівник брав хабар. Великий. І попався. Та не довго він там сидів. Сам начальник управління і голова за нього досі вступаються. Хоча у порядній країні обидва вже повинні були подати у відставку за те, що їхні підлеглі нечесні на руку. І не треба виправдовуватися. Мовляв, кожному у душу та кишеню не зазирнеш. Якщо він у команді, то команда на чолі з командиром повинна відповісти. Не відповіла…А кожне непокаране зло тягне за собою ще більше зло. Тому й хабарники не хочуть брати уроки в тих, кого впіймали вже. Або, навпаки, беруть уроки. Адже нікого не карають за хабар. Тож виходить, можна його й брати. І стається у Чернівецькій області так, що всюди і скрізь хабарники орудують і нами керують. Просто одних уже впіймали та відпустили, а інших ще не впіймали. Але обов`язково впіймають і обов`язково відпустять. Бо так уже повелося у нашому толерантному краю.Днями взяли керівницю відділу охорони культурної спадщини на хабарі. Уже відпустили під заставу у 170 000 гривень.Ця начальниця напряму повинна б підпорядковуватися секретарю міської ради і перед ним звітували за роботу і за… хабар. Нема секретаря. Та й нема перед ким звітувати.Хабар і хабарники у міськраді - це одна із ланок великої боротьби двох політично-корупційних кланів. З одного боку Продан з більшістю депутатів. З іншого - Каспрук з меншістю. А посеред них чиновники, які також поділені між цими кланами.Клани б;ються, а у чиновників чуби тріщать.Як ви уже помітили: другий рік точиться війна у міськраді. Але вона не завдає збитків тим, хто воює нібито між собою. Навпаки, вона завдає збитки місту та області, людям і чиновникам.Коли зачіпаються конкретні інтереси одних чи інших, як не дивно, знаходиться спільна мова та спільні голоси для задоволення цих інтересів. А жертвами їх розбірок стають містяни та чиновники. Аби нанести удар одного клану іншому, вибирають чиновника, прихильного останньому. Потім вмикають відповідні важелі у правоохоронних структурах і провокують хабар, від якого ще жоден не відмовився. Хабарника ловлять і на сесії міськради розпинають те угрупування, чий чиновник тоді попався.Спочатку так було з чиновником з ЖКГ минулого року. Його впіймали і «розіп'яли» … депутатську більшість Продана. Ті терпіли і шукали можливості «помститися». Через півроку знайшли кандидатуру на хабар і тих, хто цю кандидатуру впіймав. Попався високий чиновник з управління освіти, рекомендований на посаду оточенням Олексія Каспрука.Хабар взяв. Його впіймали. І на сесіях уже третій місяць «розпинають» Каспрука та Мартинюка (начальника управління освіти). Каспрук не здається і «своїх» також не здає. Всі залишаються при своїх інтересах. Тільки хабарники відповідають на запитання слідчих. А згодом і їх суди відпускають. Кругообіг триває. А результату немає.Аби більшість не довго тішилася, знайшли кандидатуру на хабар прихильної до цієї більшості.Ситуація повторилася. Зараз більшість увімкнула свої лайномети, якими хоче відбілити чиновницю, яка нібито взяла хабар. Мерська команда тисне, скільки може. Але результату як не було, так і нема, і не буде.Бо війна кланів у міськраді - це процес, а не справа і не результат. І у цьому процесі всі методи застосовуються, незважаючи ні на моральні принципи, ні на людей, долі яких ламаються.І так буде, поки ця міськрада і ці депутати керуватимуть Чернівцями. Бо там не рада, а печера хабарників корупціонерів та негідників.У п'ятницю, в кінці робочого дня, нібито дали хабар начальниці одного із відділів міськради. Сума невелика - 700 доларів США. А галасу на півсвіту.На хабарі ловили спеціалісти з СБУ. Там надали суху інформацію про це. І кажуть, що буде сидіти від 5 років і більше.Чиновниця, котра попалася цього разу, надавала дозволи на різного роду будівельні роботи, зовнішнє оформлення і розміщення реклами у старій історичній частині міста. Вона «берегла» культурно-архітектурну спадщину міста.Кажуть, що ця посада - «клондайк» для хабарників. Особливо в останні дні. Тому підозри у неправомірній вигоді у відділі були повсякчас.Впіймати за руку - це справа техніки і часу.Тим паче, що зараз люди активно міняють вікна часів старої доброї Австрії на сучасні металопластикові. Згідно з нормами ГОСТів і умов збереження спадщини, металопластик ніяк не вписується у міську архітектуру, яку береже ЮНЕСКО. Тому тут постійні порушення і… постійна заміна вікон та дверей.Як їм вдавалося отримувати дозволи? Це відомо тільки чиновникам, котрі їх надавали, та фірмі «Еталон», котра виготовляла та встановлювала вікна і двері. У фірмі ця справа уже була на конвеєрі.Людина замовляла вікна, тут же їй оформляли кредит. Тут же встановлювали. Ці роботи велися вночі або у вихідні дні. Коли чиновники йшли на роботу у понеділок, то на них уже вишкірювалися пластикові вікна замість австрійської автентики.І що тоді вже поробиш?.. Або даєш дозвіл, або ні. Ніхто уже не повертав австрійську столярку. Вона просто зникала навіки.Хіба за тих умов нема спокуси?.. Була, є і буде.Окрім цього останнім часом до відділу охорони спадщиниходили різні ходаки, яким треба було узаконити неузаконене. Зараз розповідають про низку об;єктів, котрі відділ спадщини узаконював незаконно. Або навпаки, не узаконював те, що мало законне право на життя. Почалася залежність від людей, котрим потрібний підпис, від посад і від впливів.Кажуть, що подібне було з будинком на вулиці Аксенина, у якому побудовано 9 поверхів замість 7.На вулиці Руській у районі «Гравітону» взагалі 9-поверхівка збудована без будь-яких документів.А на вулиці 28 червня поряд два об;єкти, котрі підконтрольні різним політичним лідерам і течіям у міськраді. Один уже збудований незаконно, але з лояльним ставленням до забудовників відділу охорони спадщини. А в іншому була спроба добудови. Та не було лояльного ставлення. Навпаки, категоричне заперечення.А ще цими днями чимало відкривалося гральних закладів під вивіскою «Національна лотерея». Вивіски агресивні і ніяк не вписувалися в охоронні зони. Але вони є скрізь. Тож незаконні дозволи хтось узаконював. І навряд чи робив це альтруїстично та безоплатно.Все почалося і закінчилося у «Ломбарді». Саме звідти ростуть ноги хабару.У Чернівцях по вулиці Д. Загула, 2 відкрився ломбард. Це недалеко від «Червоноармійського» базару. І треба було, аби всі відвідувачі бачили новий і потрібний їм заклад, де можна заставити річ і отримати гроші негайно. Тож вивіску зробили велику - майже 1-метрові букви. Згідно з нормами, вони не повинні були перевищувати 25 см. У відділі охорони заборонили такий напис.Через день-два знову прийшли з ломбарду, уже з буквами 80 см. Не дозволили.Через день - уже з 50 см. Чиновники були принципові. Тому добилися, аби висота букв була 25 см.- У п;ятницю начальник відділу підписала дозвіл на встановлення вивіски «Ломбард» висотою букв 25 см. - розповідає тепер Ілля Сучеван, голова громадської ради при відділі охорони культурної спадщини. - Відразу вона пішла на нараду до заступника мера. Саме у цей час до відділу зайшов якийсь чоловік. Він пройшов у мій кабінет і поклав до шухляди 300 доларів…- А ви що робили у цьому відділі? І чому там ваш кабінет? - питаю.- Ми орендуємо його. Згодом з`ясувалося, що це був представник «Ломбарду», який прийшов отримати дозвіл на вивіску. Реєстратор, нічого не підозрюючи, вручила йому дозвіл. Чоловік пішов.- А де були ви? І чому відчиненим кабінет залишили?- Я у цей час був у Сторожинецькому районі. В селі Буденець. А кабінет у мене прохідний до інших кабінетів. До речі, там сидять представники секретаріату ВРУ. І на дверях мого кабінету є напис «Увага!!! Ведеться відеоспостереження». Це для таких, як той чоловік, що мені у шухляду поклав 300 доларів.- А чому ви говорите про 300 доларів, коли офіційно сказали 700…- Не знаю, хто і що там казав. Бо того посередника, який вліз до мого кабінету, впіймали вже на вулиці Руській,13. Привели сюди.- Він що, «скрисятничав»?- Виходить, що так. Йому нібито давали 700 доларів на хабар…- Він на їхньому жаргоні називається «торпеда»*?- Я не знаю, як вони один одного називають. Але з усього виходить, що цього посередника використали «всліпу». Напевне, він не знав про розроблену спецоперацію «хабар чиновниці». Тому вирішив і собі залишити 400 доларів, а 300 покласти мені у шухляду.Логіку його зрозуміти можна. Адже той сир-бор довкола вивіски не вартує виїденого яйця. Сам проект коштує не більше 600 гривень і ще 200 гривень за виготовлення напису. І все. А тут йому дають аж 700 доларів і кажуть, куди понести, де покласти. Тож чоловік подумав, що за подібну роботу і 300 доларів забагато.Зараз слідчі органи займаються деталями спецоперації по затриманню Олени Пушкової, начальника відділу з охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради.Відкрито провадження. Відбувся суд, який визначив заставу 170000 гривень. Заставу уже внесено. І Пушкова перебуває на волі.Посередника, який ніс гроші і собі трохи хотів привласнити, залишили під домашнім арештом.І наразі все…(далі буде)Петро КобевкоР.S. Поки Пушкову брали до буцегарні, містом поповзли чутки про те, що на звільнену посаду претендує Сергій Обшанський, начальник інспекції з благоустрою Чернівців. Одні кажуть, що він уже «засидівся» на інспекції. І йому потрібний кар;єрний ріст. Інші переконанні, що Обшанський - це людина віддана Каспруку. І буде безвідмовно виконувати його доручення та вказівки.ЧАС покаже.