Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
у приміщенні Чернівецької міської ради (І поверх, vала зала) Всеукраїнське об’єднання українок «Яворина» проводитиме нагородження призерів та учасників Всеукраїнського конкурсу учнівських нарисів-есе «Мама Героя».
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.
17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.