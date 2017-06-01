Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

Щоденно, виконуючи свій професійний обов’язок, рятувальники готові прийти на допомогу людям у різних ситуаціях. Разом із цим, надзвичайники постійно долучаються до різноманітних акцій, метою яких є порятунок людського життя. Так, 14 червня у Всесвітній день донора крові до Чернівецького обласного центру служби крові завітало більш ніж 20 рятувальників – фахівців різних підрозділів Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Пройшовши медичні обстеження, надзвичайники здали необхідну кількість крові для громадян, котрі її так потребують. Варто зазначити, що серед рятувальників у цей день були й 2 почесні донори – ті працівники Управління, котрі здавали свою кров для порятунку людей вже більше 40 разів.
У подібних благочинних акціях вогнеборці беруть участь уже не вперше, щоразу демонструючи своїми вчинками, що здатні допомогти людям, котрі цього потребують, у будь-який спосіб та будь-який час.