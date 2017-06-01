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Новини
14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

11:46
15 червня

Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

09:42
15 червня

Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

09:14
15 червня

Надія Савченко у Чернівцях?

08:54
15 червня

Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

08:48
15 червня

На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

08:41
15 червня

Буковинців інформуюють про безвіз

08:37
15 червня

На Буковині троє дітей захворіли на кір

08:30
15 червня

На Буковині чоловік вирощував вдома коноплю

08:21
15 червня

У Чернівцях відбулося свято «Олімпійський день»

12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

15:30
13 червня

Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підлягає оподаткуванню

15:29
13 червня

Перелік документів підприємця - “загальносистемника” для розміщення на торговому місці

15:27
13 червня

Найважливіші податкові новини весни

14:43
13 червня

В області з початку року призначено пенсії 3416 особам

12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
15 червня о 15.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (І поверх, vала зала) Всеукраїнське об’єднання українок «Яворина» проводитиме нагородження призерів та учасників Всеукраїнського конкурсу учнівських нарисів-есе «Мама Героя».
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

Сьогодні, 08:48 / Коментарів: 0
На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд 12 червня у селі Валя Кузьмин Глибоцького району під час збирання грибів у лісі місцевий мешканець виявив підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Фахівці групи піротехнічних робіт, котрі прибули на місце події за викликом, оглянули знахідку та встановили, що це – артилерійський снаряд калібру 76 мм часів І Світової війни.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У селі Ржавинці Заставнівського району того ж дня під час чищення закинутої криниці на околиці села також було знайдено 2 артилерійських снаряди 76 мм часів І Світової війни.
Піротехніки вилучили артснаряди та знищили їх у визначеному порядку.
З метою запобігання нещасним випадкам під час виявлення вибухонебезпечних предметів, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними. Помітивши підозрілу знахідку, не чіпайте її. Огородіть місце виявлення предмета підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102. Пам’ятайте, що недотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів може призвести до травмування чи трагічних наслідків.

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