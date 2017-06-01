На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

12 червня у селі Валя Кузьмин Глибоцького району під час збирання грибів у лісі місцевий мешканець виявив підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Фахівці групи піротехнічних робіт, котрі прибули на місце події за викликом, оглянули знахідку та встановили, що це – артилерійський снаряд калібру 76 мм часів І Світової війни.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У селі Ржавинці Заставнівського району того ж дня під час чищення закинутої криниці на околиці села також було знайдено 2 артилерійських снаряди 76 мм часів І Світової війни.
Піротехніки вилучили артснаряди та знищили їх у визначеному порядку.
З метою запобігання нещасним випадкам під час виявлення вибухонебезпечних предметів, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними. Помітивши підозрілу знахідку, не чіпайте її. Огородіть місце виявлення предмета підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102. Пам’ятайте, що недотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів може призвести до травмування чи трагічних наслідків.