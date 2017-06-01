Буковинців інформуюють про безвіз

Нагадаємо, що з 11 червня цього року громадяни України можуть відвідувати країни ЄС у безвізовому порядку. За перші три дні таким правом скористалося понад 350 осіб, що перетнули державний кордон в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону через міжнародні пункти пропуску для автомобільного та авіаційного сполучення – «Порубне» та аеропорти Чернівців й Івано-Франківська.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

З метою ознайомлення буковинців та гостей краю з можливістю безвізових подорожей, прикордонники Чернівецького загону спільно із волонтерами роздавали пам’ятні листівки. На останніх відображена інформація, яка дає можливість більше дізнатися про безвіз, його умови, які у свою чергу забезпечать комфортну та приємну подорож країнами ЄС.