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14:18
15 червня

Студентська республіка 2017

13:31
15 червня

Поліцейські затримали серійного крадія

11:46
15 червня

Чернівчанин намагався передати наркотичний засіб до місць позбавлення волі

09:42
15 червня

Савченко виступила у Чернівцях на сесії міськради

09:14
15 червня

Надія Савченко у Чернівцях?

08:54
15 червня

Чернівцькі рятувальники Управління ДСНС стали донорами крові

08:48
15 червня

На Глибоччині чоловік у лісі натрапив на снаряд

08:41
15 червня

Буковинців інформуюють про безвіз

08:37
15 червня

На Буковині троє дітей захворіли на кір

08:30
15 червня

На Буковині чоловік вирощував вдома коноплю

08:21
15 червня

У Чернівцях відбулося свято «Олімпійський день»

12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

15:30
13 червня

Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підлягає оподаткуванню

15:29
13 червня

Перелік документів підприємця - “загальносистемника” для розміщення на торговому місці

15:27
13 червня

Найважливіші податкові новини весни

14:43
13 червня

В області з початку року призначено пенсії 3416 особам

12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє У Чернівецькій міській раді хабарник на хабарнику сидить і хабарником поганяє- Брали, беруть і будуть брати, - такий висновок робить Чернівецький міський голова Олексій Каспрук щодо хабарників у місті та області. - Зміна прізвищ чи посад, чи людей нічого не змінить. Треба змінювати систему. Мінімізувати контакт чиновника із заявником. Інакше завжди знайдеться спокуса і людина, яка цій спокусі піддасться.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
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Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
15 червня о 15.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (І поверх, vала зала) Всеукраїнське об’єднання українок «Яворина» проводитиме нагородження призерів та учасників Всеукраїнського конкурсу учнівських нарисів-есе «Мама Героя».
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
20 червня о 10.00
в обласній державній адміністрації (к.418) відбудеться круглий стіл «Закон України «Про державну службу»: річний досвід впровадження».
Участь у заході візьмуть державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та науковці. Серед питань, винесених на розгляд – особливості Закону України «Про державну службу», його концептуальні засади, а також практика застосування нового законодавства у сфері державної служби, проблемні питання, які виникають у процесі реалізації закону, та алгоритми їх вирішення.
7 вересня о 19.00
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На Буковині троє дітей захворіли на кір

Сьогодні, 08:37 / Коментарів: 0
На Буковині троє дітей захворіли на кір За повідомленням Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, станом на 14.06.2017 у Чернівецькій області захворіло троє дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад в м. Вижниця.

Перші два випадки зареєстровано серед дітей мешканців Івано-Франківської області, які відвідують ДНЗ в м. Вижниця та були госпіталізовані до Косівської ЦРЛ. Стан дітей середньої важкості, діти не щеплені проти кору (по причині відмови батьків).

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Третя хвора дитина мешкає в м. Вижниця. Стан дитини відносно задовільний, перебіг захворювання легкий. Лікується амбулаторно. Щеплена.

Контактним особам в садочку проведено щеплення проти кору. Проводяться інші протиепідемічні заходи.



Довідково. Кір – інфекційна хвороба вірусного походження. Вірус кору зазвичай передається через прямий контакт, а також повітряним шляхом.

Кір лишається однією з причин смерті серед дітей раннього віку.

Проявом хвороби є гарячка, кашель, нежить, кон’юнктивіт та дрібно-плямистий висип.

Більшість смертельних випадків виникає внаслідок ускладнень - пневмонії, менінгіту,енцефаліту.

Єдиний захист від кору – проведення планових та за епідемічними показами щеплень проти кору.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації закликає батьків ще раз переглянути календар щеплень їх дитини, та захистити її шляхом проведення щеплення.

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