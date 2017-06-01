На Буковині троє дітей захворіли на кір

За повідомленням Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, станом на 14.06.2017 у Чернівецькій області захворіло троє дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад в м. Вижниця.
Перші два випадки зареєстровано серед дітей мешканців Івано-Франківської області, які відвідують ДНЗ в м. Вижниця та були госпіталізовані до Косівської ЦРЛ. Стан дітей середньої важкості, діти не щеплені проти кору (по причині відмови батьків).
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
Третя хвора дитина мешкає в м. Вижниця. Стан дитини відносно задовільний, перебіг захворювання легкий. Лікується амбулаторно. Щеплена.
Контактним особам в садочку проведено щеплення проти кору. Проводяться інші протиепідемічні заходи.
Довідково. Кір – інфекційна хвороба вірусного походження. Вірус кору зазвичай передається через прямий контакт, а також повітряним шляхом.
Кір лишається однією з причин смерті серед дітей раннього віку.
Проявом хвороби є гарячка, кашель, нежить, кон’юнктивіт та дрібно-плямистий висип.
Більшість смертельних випадків виникає внаслідок ускладнень - пневмонії, менінгіту,енцефаліту.
Єдиний захист від кору – проведення планових та за епідемічними показами щеплень проти кору.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації закликає батьків ще раз переглянути календар щеплень їх дитини, та захистити її шляхом проведення щеплення.
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