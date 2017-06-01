На Буковині чоловік вирощував вдома коноплю

Працівники Вижницького відділення поліції викрили чоловіка, котрий у себе вдома вирощував наркотичні рослини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької обл.
13 червня під час проведення профілактичних заходів на території району поліцейські виявили на одній із присадибних ділянок у селі Іспас 145 рослин коноплі. Власником ділянки виявився 25-річний місцевий житель. Правоохоронцям чоловік повідомив, що вирощував рослини для власного вживання.
Вилучену коноплю слідчі направили до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на дослідження.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Також цієї доби поліцейські Управління протидії наркозлочинності спільно з Управлінням патрульної поліції у двох чернівчан під час поверхневого огляду вилучили марихуану.
За даними фактами тривають перевірки.