У Чернівцях відбулося свято «Олімпійський день»

14 червня у Центральному парку відпочинку міста Чернівці відбулося свято «Олімпійський день». Учасниками свята стали понад 1000 дітей – учнів Чернівецьких загальноосвітніх шкіл міста. До заходу долучилися й представники Чернівецького міського відділу УДСНС України у Чернівецькій області. Рятувальники навчали учасників дійства правил безпеки, розповідаючи їм про різні загрозливі ситуації та пояснюючи, як потрібно діяти у такому разі, щоб не травмуватися.
Найбільшу увагу під час свята вогнеборці приділили роз’ясненню правил безпеки у літній період. Рятувальники розповіли дітворі, як потрібно себе поводити під час відпочинку у лісі та на водоймах, пояснили, чому дітям не можна купатися без нагляду дорослих та самостійно розпалювати багаття у лісових масивах.
Щоб юні чернівчани краще усвідомлювали зазначену інформацію, працівники Управління роздали учасникам свята листівки із правилами безпеки.