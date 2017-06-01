На найближчих виборах до парламенту проходять 8 партій, - соцгрупа "Рейтинг"

Блок Петра Порошенка і Батьківщина утримують лідерство в рейтингу політичних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних опитування соціологічної групи "Рейтинг".
У разі проведення парламентських виборів найближчим часом 13,2% з тих, хто має намір взяти участь у голосуванні та визначився з вибором партії, готові віддати свої голоси за Батьківщину. За БПП Солідарність готові проголосувати 11,3%, Опозиційний блок - 10,4%, Радикальну партію - 8,9%, партію «За життя» - 8,2%. Громадянську позицію готові підтримати 7,6% опитаних, Самопоміч - 7,1%, Свободу - 6,4%. Партію УКРОП, Аграрну партію, Народний Контроль - по 2,3%, Рух нових сил - 2,2%. Рейтинг інших політичних сил менше 2%.
Якщо партія, яку підтримують зараз, не буде брати участі у виборах, 5,5% серед тих, хто має намір голосувати, обрали б Батьківщину, 3,8% - Самопоміч, Радикальну партію і Свободу по 3,7%, Громадянську позицію - 3,5%, партію «За життя» - 3,3%, Опозиційний блок та БПП Солідарність по 3,1%, Відродження - 2,1%. Не голосуватимуть у такому випадку 7,6% опитаних, 45% - не визначилися.
28,6% з тих, хто має намір голосувати, за жодних обставин не проголосували б за БПП Солідарність, 15,5% - Опозиційний блок, 7,3% - Радикальну партію, 6,5% - Батьківщину, 4% - Народний фронт, 3,8% - Свободу, 3,1% - Нову державу (П.Симоненко).
Опитування проведено 19-25 травня, опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю. Похибка репрезентативності дослідження не більш як 2,2%.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n444041