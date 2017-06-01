Регіоналові Василеві Бурлаці у Чернівцях влаштують сміттєву люстрацію

У фонді соцстраху Буковини відбулася реорганізація. Його приєднали до фонду соцстраху України. Ним керують агресивні регіонали.
У зв"язку з цим директором фонду на Буковині хочуть призначити агресивного регіонала часів Януковича-Папієва Василя Бурлаку, ренегата і зрадника НРУ.
Три останніх роки Бурлака зі страху від революції сидів тихо, ніби щур у дучці. Але його не чіпали і він обурів. Знову преться до керівництва. Але активісти Буковини, майданівці і прогресивні люди обурені вкрай розгулом регіоналів. Тому попереджають Бурлаку і його поплічників про відповідальність за злочини, вчинені тоді, коли вони керували. До керівництва бурлаку в Чернівцях не допустять. Більше того, йому буде влаштована сміттєва люстрація.