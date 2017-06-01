Максим Бурбак допомогає Чернівцям після повені

У п'ятницю під час години запитань до Уряду звернувся до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана допомогти Чернівцям вирішити проблему, яку "вскрила" чергова повінь.
І сьогодні Кабмін затвердив рішення про виділення 12,3 млн грн з резервного фонду державного бюджету. Ці гроші підуть на облаштуванння зливної системи на залізничному вокзалі Чернівців. За що величезна подяка від чернівчан і Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, і Віце-прем'єру Степану Кубіву, і всьому коаліційному уряду за підтримку Чернівців за те, що роблять для міста більше ніж міські депутати.
А тепер звертаюсь до депутатів міськради: порахуйте і зрівняйте скільки часу пішло в Уряду для того щоб виділити гроші в Чернівці і знову вирішити питання, яке має легко вирішуватись депутатами міськради. І скільки часу "вбила" міськрада, яка за три роки жодної копійки не виділила для вирішення питання дренажної системи в місті. Це при тому, що завдячуючи бюджетній децентралізації Уряду Арсенія Яценюка додатково до бюджету міста отримано понад 400 млн гривень!
Отож вкотре питаю: чи потрібна така міська зрада?! Для себе вже вирішив. А Ви?