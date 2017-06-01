Василь МАКСИМЮК: Професіонали у Чернівцях можуть і мають здійснити рішучі дії

Подальші безпідставна критика та безпорадні пошуки “зради” призведуть, на мій погляд, до загальної незворотньої кризи залишків управління нашим містом.
Я розумію, що мій заклик до конструктиву можливо й цього разу буде проігнорований тими, хто навчився лише критикувати або тими, хто взагалі вже ні на що не реагує.
Але хочу знову запропонувати власне бачення того, що нам слід зараз зробити.
Тепер, гадаю, настав слушний момент для корегування ситуації шляхом призначення заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, який би займався фінансовими справами. Згідно поки що діючого Закону про місцеве самоврядування рада має право сказати своє слово у питанні такого призначення. З цією посадою могла б впоратитися Бамбуляк Лівія Флорівна, яка за багато років довела власний професіоналізм та має унікальний для Чернівців досвід. За умови, що пані Бамбуляк сприйме таке призначення не як подарунок долі, а як дуже відповідальну ділянку роботи.
Таке призначення могло б вирішити сьогодні чимало проблем, які не дають можливості рухатися далі. Професійний моніторинг стану фінансів в місті з метою їх найбільш раціонального використання, підсилені відповідними службовими повноваженнями, допомогли б місту у розв’язанні найбільш кричущих проблем.
Мені видається, що заступник міського голови з фінансово-господарських питань мав би зосередитися на наступних напрямках.Перший.
Координація всієї фінансово-господарської діяльності в місті з відповідними повноваженнями. Зараз цим фактично займатися нікому – міський голова найбільше переймається ситуацією в раді та політичним протистоянням. Його заступник пан Середюк основний час витрачає на засідання комісій, питання транспорту тощо. Інший заступник пан Паскарь координує гуманітарний блок питань. Депутати та іхні комісії відповідних повноважень не мають. Тому часом виходять доволі цікаві ситуації. От приклад. На засіданні бюджетної комісії я вніс пропозицію знайти кошти на придбання комунальної техніки для міськшепу, водоканалу, тресту зеленого господарства тощо за рахунок вигідного пільгового гривневого кредиту УКРГАЗБАНКу. Ніхто, включаючи саму пані Бамбуляк, зараз це питання вирішити не може. Мені радять звертатися безпосередньо до керівників комунальних підприємств. Але ж депутат не є учасником бюджетного процесу, коло замикається. Хтось має взяти відповідальність на себе. Це може бути чиновник в ранзі заступника міського голови.Друге.
Підготовка та узагальнення пропозицій для формування бюджету міста на кожний наступний рік. Це велика і дуже важлива робота. Зараз вона відбувається поспіхом, вже під час бюджетного року, як правило після прийняття бюджету держави українським парламентом. Тому багато помилок, неузгоджених позицій, просто неточностей, від яких в результаті страждає місто, його бюджетні галузі. А мала б ця робота здійснюватися не пізніше жовтня-листопада, продумано, планово, узгоджено всіма гілками місцевого самоврядування – міськими головою, радою, виконкомом, громадськими обєднаннями, активістами, представниками громади. І все це має відбуватися заздалегідь, до початку бюджетного року.
Нарешті ще одне
. Керівники підрозділів міської ради переважно люди нові, без досвіду управління взагалі і фінансами зокрема. Тому маємо помилки, навіть факти корупції, які нерідко виникають просто від недосвідченості. Хтось має вчити розпорядників коштів поратися з фінансами, кваліфіковано ними розпоряджатися.
Це може зробити досвідчена й кваліфікована людина. Думаю Лівія Флорівна здатна це зробити, тому закликаю міського голову і колег-депутатів підтримати мене в цій пропозиції.
Якщо ж міський голова не внесе цю кадрову пропозицію, то скористаюся правом і сам підготую проект відповідного рішення міської ради та внесу його на розгляд чергової сесії.