На Буковині будуть відповідати за румунський паспорт

Як інформують в Управлінні Служби безпеки України в Чернівецькій області, останнім часом фіксується суттєве збільшення кількості мешканців області, які намагаються отримати громадянство Румунії з метою безперешкодної трудової міграції в межах європейської спільноти, а також пільг економічного характеру.
Спрощення процедури набуття громадянства Румунії наразі дозволяє реалізувати такі наміри значній частині наших громадян, у т. ч. предки яких не були етнічними румунами, офіційно не виходячи з громадянства України.
З іншого боку, за умови недосконалості чинного законодавства у сфері набуття та припинення громадянства існує ймовірність обрання осіб з прихованим румунським громадянством до органів місцевого самоврядування, їх працевлаштування у владних та правоохоронних структурах, призову до Збройних Сил України, допуску до державної таємниці тощо, що створює потенційну загрозу національним інтересам України.
Незважаючи не певні переваги у результаті набуття громадянства суміжної країни, факт використання для перетину кордону паспорта іноземної держави тягне за собою певні правові наслідки.
Зокрема, відповідно до статті 2 Закону України «Про громадянство України», законодавство про громадянство ґрунтується на принципі єдиного громадянства – держави України.
Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визначається лише громадянином України. Таким чином, дії громадянина України, який використовує для перетину державного кордону паспорт іноземної держави, можуть кваліфікуватися як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
У разі ввезення такою особою на територію України транспортного засобу на іноземній реєстрації, за наявності відповідних підстав, до неї можуть бути застосовані положення Митного кодексу України, що передбачають санкції за порушення митних правил.
Поряд з цим, ст. 84 Закону України «Про державну службу» визначає факт набуття громадянства іншої держави однією з підстав звільнення з державної служби.Правоохоронні та контролюючі органи продовжують фіксувати означені правопорушення з притягненням винних осіб до передбаченої чинним законодавством відповідальності.
Джерело: прес-служба Чернівецької ОДА