Кушнірик запропонував Каспруку Бабуха на Чернівецький водоканал замість Дзезика

Виконувачем обов’язків керівника "Чернівціводоканалу" може стати заступник директора комунального підприємства, депутат міськради Тарас Бабух.
Про це сьогодні у коментарі журналісту molbuk.ua повідомив сам Бабух.
Зокрема, він сказав, що департамент ЖКГ запропонував міському голові Олексію Каспруку кандидатуру Бабуха для виконання обов’язків директора водоканалу. Наразі мер повинен прийняти відповідне рішення.
Нагадаємо, Керівник комунального підприємства "Чернівціводоканал" Сергій Дзезик написав заяву на звільнення.
Про це Дзезик повідомив сьогодні у телефонному коментарі журналісту molbuk.ua
Зокрема, він сказав, що "вже не працює у водоканалі, оскільки написав заяву". Водночас Дзезик відмовився пояснити причини таких дій.
"Краще спитайте у міської влади, чому так сталося", - сказав він.
Водночас він підтвердив інформацію, що він покинув Чернівці, проте відмовився повідомити, в яке місто переїхав.
Як відомо, Сергій Дзезик очолив водоканал у 2015 році. До того він керував водоканалами у Рівному, Мукачевому Закарпатської області та на Одещині.