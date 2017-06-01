На Буковині у Вижниці зареєстровано спалах кору: захворіли троє дітей

Троє дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад у місті Вижниця Чернівецької області, захворіли на кір.
Про це повідомили в Чернівецькому обласному лабораторному центрі.
Перші два випадки зареєстровано серед дітей-мешканців Івано-Франківської області, які відвідують ДНЗ в м.Вижниця та були госпіталізовані в Косівську ЦРЛ. Третя хвора дитина мешкає в м. Вижниця. Лікується амбулаторно. Контактним в садочку проведено щеплення проти кору.
- Захворіли діти шести, чотирьох та двох років, - розповів molbuk.ua завідувач відділу обласного лабораторного центру Юрій Падурару. - Двоє дітей потрапили до лікарні, бо у них був перебіг хвороби середньої важкості. Їх вже виписали у задовільному стані. Одна дитина мала легку форму хвороби, тому лікувалася амбулаторно.
Двоє старших дітей захворіли на кір, бо свого часу батьки відмовилися від щеплення. А дворічна дитина захворіла, бо їй робили щеплення під час прорведення протиепідемічних заходів і не встиг виробитися імунінтет.
За словами Юрія Падурару, загалом цього року у Чернівецькій області зареєстровано шість випадків кору. Три поодинокі випадки були зареєстровані у Глибоцькому, Сторожинецькому, Путильському районах та три випадки у вихованців дошкільного закладу у Вижницькому районі.
Кір – дуже заразна інфекційна хвороба вірусного походження. Вірус кору передається через прямий контакт, а також повітряним шляхом. Кір лишається однією з причин смерті серед дітей раннього віку.