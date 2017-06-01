Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

До уваги керівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців!
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області проводить семінари з питань заповнення звітності
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців з питань заповнення звітності в розрізі застрахованих осіб, яка надходить до Фонду.
Під час навчань Ви отримаєте інформацію не тільки щодо формування відомостей про застрахованих осіб, які використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру, але і дізнаєтесь про методику формування даних, практику та технологію використання протоколів контролю звітності.
Для підвищення ефективності навчання (формування навчальних груп за тематикою питань та кількістю учасників) пропонуємо звертатися з переліком питань, які Вас цікавлять, за номером телефону 52-74-23 до відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Дзвінки для пропозицій щодо тематики навчань, реєстрації учасників (підтвердження участі) приймаються з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 з понеділка по п’ятницю.
Семінар-навчання проводиться кожного останнього вівторка місяця з 15:00 до 16:00, за адресою: м.Чернівці, вул.Головна, 205 (зупинка «Легмаш»). Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.