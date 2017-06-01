Екс-мінздох Клименко отримав лист щастя

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Новини
12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

15:30
13 червня

Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підлягає оподаткуванню

15:29
13 червня

Перелік документів підприємця - “загальносистемника” для розміщення на торговому місці

15:27
13 червня

Найважливіші податкові новини весни

14:43
13 червня

В області з початку року призначено пенсії 3416 особам

12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

11:02
13 червня

Опанувати нову професію допоможе Чернівецька обласна служба зайнятості

10:59
13 червня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

10:58
13 червня

Менше трьох тижнів залишилось для перереєстрації у неприбуткових організацій

10:57
13 червня

Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

10:56
13 червня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 865 тис. грн.

09:48
13 червня

На Буковині працівник поліції попередив нелегальних видобувачів гравію про приїзд оперативників

09:11
13 червня

На Буковині діє 538 громадських організацій з чисельністю 116 тисяч осіб

08:39
13 червня

У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

08:39
13 червня

Позитивні наслідки законодавчих змін щодо оплати праці обговорили під час «круглого столу»

08:37
13 червня

ДВОХ МОЛОДИКІВ ЗАСУДЖЕНО ДО 7 р. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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Що, Де, Коли
14 червня о 11.00
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
15 червня о 15.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (І поверх, vала зала) Всеукраїнське об’єднання українок «Яворина» проводитиме нагородження призерів та учасників Всеукраїнського конкурсу учнівських нарисів-есе «Мама Героя».
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Екс-мінздох Клименко отримав лист щастя

Сьогодні, 11:11 / Коментарів: 0
Екс-мінздох Клименко отримав лист щастяПеребуваючому у глибокій еміграції через страх повернутися на Батьківщину екс-мінздоху Клименко О.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 КК України ( створення і участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).
Повідомлення про підозру направлено Клименку О.В. у спосіб, передбачений КПК України.
Як сказав би у такому випадку Ляшко: - "вкрала Скотиняка 96 мільярдів людських грошей".
Підтверджую- Кліменко енд компані ( і ті що гелікоптерами вже "прилетіли", і ті, що у придорожніх мотелях у Білгородській області РФ від страху спиваються, і ті, що по норах ховаються) дійсно обгрунтовано підозрюються у нанесенні збитків державі на суму 96 мільярди гривень ( при курсі $ на той час 8 грн.).
Але ми йдемо за ними. В одному темпі. Безпристрасно і невідворотно. Для одягання на їхні рученьки українського намиста заслужених кайданок.
Екс-мінздох Клименко отримав лист щастя


Анатолій Матіос
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