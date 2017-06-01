Екс-мінздох Клименко отримав лист щастя

Перебуваючому у глибокій еміграції через страх повернутися на Батьківщину екс-мінздоху Клименко О.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.364 КК України ( створення і участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).
Повідомлення про підозру направлено Клименку О.В. у спосіб, передбачений КПК України.
Як сказав би у такому випадку Ляшко: - "вкрала Скотиняка 96 мільярдів людських грошей".
Підтверджую- Кліменко енд компані ( і ті що гелікоптерами вже "прилетіли", і ті, що у придорожніх мотелях у Білгородській області РФ від страху спиваються, і ті, що по норах ховаються) дійсно обгрунтовано підозрюються у нанесенні збитків державі на суму 96 мільярди гривень ( при курсі $ на той час 8 грн.).
Але ми йдемо за ними. В одному темпі. Безпристрасно і невідворотно. Для одягання на їхні рученьки українського намиста заслужених кайданок.Анатолій Матіос