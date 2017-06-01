Теракт, чи випадкова пожежа?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Знову Лондон. На заході Лондона опівночі почав горіти багатоповерховий (24 поверхи) житловий будинок. Пожежники повідомляють, що є загиблі, проте їх точна кількість поки невідома.
Однак відомо, що на момент виникнення вогню в будинку знаходилось приблизно 600 чоловік. 50 людей доставлено в лікарні, ступінь їх травм поки невідома.
Евакуйовані жителі будинку з жахом припускають, що в будинку могли згоріти заживо та задихнутись димом кілька сот його мешканців.
Прчини винекнення пожежі встановлюються. Загорання могло статись через аварійну електропроводку. Раніше жителі цього будинку звертали увагу місцевої влади про перепад напруги електроенергії.
Не виключається версія і щодо теракту. Якщо це теракт, то він може побити всі рекорди нинішнього року за масштабами жертв та нанесених збитків.
Світ уважно стежить за цією трагедією і чекає повного погашення вогню та розуміння картини. Пожежники остерігаються, що 24 поверхова будівля може обвалитися.