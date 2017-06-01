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Новини
12:46
14 червня

MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує конкурс для молодих поетів

11:46
14 червня

Пенсійний фонд України в Чернівецькій області проводить семінари-навчання для бухгалтерів

10:08
14 червня

Які можуть бути наслідки набуття подвійного громадянства для буковинців

09:50
14 червня

8 причин відвідати фітнес-тур «Живи танцюючи»

09:48
14 червня

В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

09:47
14 червня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

09:45
14 червня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 36,3 млн. грн.

09:26
14 червня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

15:30
13 червня

Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підлягає оподаткуванню

15:29
13 червня

Перелік документів підприємця - “загальносистемника” для розміщення на торговому місці

15:27
13 червня

Найважливіші податкові новини весни

14:43
13 червня

В області з початку року призначено пенсії 3416 особам

12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

11:02
13 червня

Опанувати нову професію допоможе Чернівецька обласна служба зайнятості

10:59
13 червня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

10:58
13 червня

Менше трьох тижнів залишилось для перереєстрації у неприбуткових організацій

10:57
13 червня

Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

10:56
13 червня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 865 тис. грн.

09:48
13 червня

На Буковині працівник поліції попередив нелегальних видобувачів гравію про приїзд оперативників

09:11
13 червня

На Буковині діє 538 громадських організацій з чисельністю 116 тисяч осіб

08:39
13 червня

У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

08:39
13 червня

Позитивні наслідки законодавчих змін щодо оплати праці обговорили під час «круглого столу»

08:37
13 червня

ДВОХ МОЛОДИКІВ ЗАСУДЖЕНО ДО 7 р. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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Що, Де, Коли
14 червня о 11.00
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
15 червня о 15.00
у приміщенні Чернівецької міської ради (І поверх, vала зала) Всеукраїнське об’єднання українок «Яворина» проводитиме нагородження призерів та учасників Всеукраїнського конкурсу учнівських нарисів-есе «Мама Героя».
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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В бюджеті Чернівців - 100 тис. грн. туристичного збору

Сьогодні, 09:48 / Коментарів: 0
За незмінної ставки надходження туристичного збору систематично зростають, що свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.
Так, упродовж п’яти місяців цьогороку туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 106,3 тис. грн., це на 34,8 тис. грн., або майже на третину більше, ніж торік.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.
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