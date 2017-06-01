За незмінної ставки надходження туристичного збору систематично зростають, що свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.
Так, упродовж п’яти місяців цьогороку туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 106,3 тис. грн., це на 34,8 тис. грн., або майже на третину більше, ніж торік.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.