Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 червня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 365 звернень, у тому числі 25 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 1 грабіж, 1 випадок тілесних ушкоджень, 20 крадіжок і 3 злочини з наркотиками.
13 червня поліцейськими складено 150 адміністративних протоколів, з яких 134 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 11 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).
Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру та дорожньо-транспортних пригод з травмованими особами не зареєстровано