У Чернівецькій області під час одержання неправомірної вигоди затримано адвоката. Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
13.06.2017 слідчі прокуратури Чернівецької області, спільно з співробітниками Управління захисту економіки, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27, ч.3 ст. 369 КК України (зловживання впливом; підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище), затримали адвоката після одержання ним 3200 гривень неправомірної вигоди.
Адвокат переконав громадянина, що вказану суму необхідно надати суду в якості неправомірної вигоди за прийняття рішення про повернення грошових коштів, вилучених при складанні адміністративного протоколу щодо порушення правил про валютні операції.
Крім цього, напередодні вказаний адвокат одержав 8000 грн. неправомірної вигоди для надання суду від іншої особи, яка виступає стороною у цьому ж адміністративному провадженні.
За результатами першочергових слідчих дій правопорушнику буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного із корупцією.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.