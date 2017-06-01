Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

Чернівецька ОДПІ нагадує, що платежі, сплачені фізичною особою – підприємцем за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності включаються до складу витрат по факту їх сплати на підставі підтверджуючих документів.
Так, підпунктом 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.
При цьому, згідно з п. 177.2 ст. 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи–підприємця.