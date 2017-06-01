Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підлягає оподаткуванню

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівникам, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і підлягає оподаткуванню.
Поряд з цим, відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу сума матеріальної допомоги, яка носить разовий характер, та отримана протягом звітного податкового року сукупно у розмірі 2240 гривень не включається до оподатковуваного доходу платника податку. Сума перевищення матеріальної допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і підлягає оподаткуванню за ставкою 18 відсотків.