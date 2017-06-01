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Новини
15:30
13 червня

Плата за придбання ліцензій включається до складу витрат підприємця

15:30
13 червня

Матеріальна допомога в розмірі 2240 гривень не підлягає оподаткуванню

15:29
13 червня

Перелік документів підприємця - “загальносистемника” для розміщення на торговому місці

15:27
13 червня

Найважливіші податкові новини весни

14:43
13 червня

В області з початку року призначено пенсії 3416 особам

12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

11:02
13 червня

Опанувати нову професію допоможе Чернівецька обласна служба зайнятості

10:59
13 червня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

10:58
13 червня

Менше трьох тижнів залишилось для перереєстрації у неприбуткових організацій

10:57
13 червня

Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

10:56
13 червня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 865 тис. грн.

09:48
13 червня

На Буковині працівник поліції попередив нелегальних видобувачів гравію про приїзд оперативників

09:11
13 червня

На Буковині діє 538 громадських організацій з чисельністю 116 тисяч осіб

08:39
13 червня

У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

08:39
13 червня

Позитивні наслідки законодавчих змін щодо оплати праці обговорили під час «круглого столу»

08:37
13 червня

ДВОХ МОЛОДИКІВ ЗАСУДЖЕНО ДО 7 р. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

11:27
12 червня

Виплата дивідендів фізичним особам: дія п’ятдесятитисячного обмеження

11:26
12 червня

Чи є обмеження щодо надсилання повторної електронної звітності протягом дня

11:25
12 червня

Чи оподатковується пенсія військовим збором?

10:41
12 червня

vБюджет Пенсійного фонду в області збагатився на 681,5 мільйон гривень

10:20
12 червня

У Чернівцях горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, 10 евакуйовано

09:42
12 червня

Під мішками з крупою перевозили сигарети

09:22
12 червня

Строки давності при проведенні документальних перевірок

09:19
12 червня

Набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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14 червня о 11.00
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Перелік документів підприємця - “загальносистемника” для розміщення на торговому місці

Вчора, 15:29 / Коментарів: 0
Фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування при здійсненні торгівельної діяльності зобов’язані здійснювати розрахункові операції виключно із застосуванням РРО відповідно до вимог Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг”. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Фізичні особи – підприємці мають забезпечити наявність на торговому місці наступних документів:
книги обліку доходів та витрат;
книги обліку розрахункових операцій;
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
ліцензії;
свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);
трудових угод з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).
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