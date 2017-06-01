Найважливіші податкові новини весни

1 квітня 2017 року набрали чинності пункт 22 та підпункти 4 і 5 пункту 94 розділу I Закону України від 20 грудня 2016 року № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Коротко:з 1 квітня до 1 липня 2017 року діє перехідний період щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також запрацював новий порядок надання податкових консультацій.



15 квітня набрав чинності Закон України від 23 березня 2017 року №1989 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон №1989 варто вивчити платникам, які мають майно на тимчасово окупованій території та які провадили господарську діяльність на тимчасово окупованій території. Норми закону застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року.



5 травня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578»Коротко: оновлено форми податкової декларації платника єдиного податку – ФОП, третьої групи - юридичної особи та четвертої групи.



7 травня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10.11.2016 № 943 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 49». Державна реєстрація цього документу 1 березня 2017 року.



Про що йде мова: визнано такою, що втратила чинність звітність за формами №№1-РА та 1-РТ. Також тепер можна подавати (і це дуже важливо для платників) уточнюючі звіти за формами №№1-РС, 2-РС, 3-РС, 1-ОА, 1-ОТ



8 травня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій». Підприємці – платники єдиного податку 1, 2 та 3 груп, які продають технічно складні побутові товари, визначені переліком, затвердженим цією постановою, зобов’язані застосовувати зареєстровані належним чином реєстратори розрахункових операцій.



12 травня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 №368 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість». Внесено зміни у зв’язку із скасуванням спецрежиму з ПДВ з 1 січня ц.р.



16 травня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 30.03.2017 №399 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року № 344». Важливо для платників, які здійснюють контрольовані операції



20 травня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 26.04.2017 №341 «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних». Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних приведено у відповідність до положень Закону №1797.



6 червня набрав чинностінаказ Міністерства фінансів України від 24.04.2017 №451 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».

Джерело: Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ