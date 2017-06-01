В області з початку року призначено пенсії 3416 особам

В органах Пенсійного фонду України в Чернівецькій області на обліку перебуває 227,9 тис. одержувачів пенсій (в тому числі 8,5 тис. «військових» пенсіонерів).
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
З початку року призначено пенсії 3416 особам, що на 185 більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. В індивідуальному порядку перераховано 7124 пенсії, що на 1640 більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.
У зв’язку з зростанням соціальних стандартів з 01.05.2017 перерахунку підлягало 198,5 тис. пенсійних виплат, або близько 87 % пенсій. При цьому, внаслідок проведеного перерахунку розмір пенсії збільшився у 173,4 тис. осіб, а це 76,2% від загального контингенту пенсіонерів. Середній розмір підвищення пенсій після проведеного перерахунку по області становить 66,53 грн.