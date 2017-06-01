Про буковинську толерантність і московські провокації

Наш край є багатонаціональним – тут проживають представники 76 народностей. Ми завжди добре між собою ладимо, не зважаючи на культурні, мовні й побутові особливості. Навпаки, перебираємо один у одного все найкраще й насправді відчуваємо себе представниками єдиного етносу, себто буковинцями.
А ще – всі разом проводжаємо, а потім зустрічаємо своїх синів, які захищають на сході рідну землю, бо вони наша гордість і слава, і наша впевненість у завтрашньому дні. Всі разом оплакуємо тих, хто у боротьбі з агресором віддав своє життя, бо вони наші герої. У горі з їхніми близькими розділяємо гіркоту непоправимої втрати.
Але, як ведеться, у кожній діжці меду має бути ложка дьогтю. Це вже про тих псевдозахисників прав меншин, які намагаються внести розбрат у нашу єдність. Не хочеться посилатися на затерті штампи про ворогів, але одразу на думку спадають не раз апробовані політтехнології Кремля.
Відтак дивує неоднозначна реакція на закон №5313 про внесення змін щодо мов ЗМІ. Так, тут дійсно йдеться про переважання обов’язкового мовлення державною мовою. Але ж так є у всіх розвинутих державах. Натомість у законі немає нічого такого, щоб утискало інші мови. Й надалі з масмедіа линутимуть таке звичне й миле буковинському вухові та окові розмаїття національних мов.
Це ми вже неодноразово проходили. Згадаймо фейки про асамблею румунів Буковини; зброю з АТО, яка буцімто через наш край постачалася до Європи; петиції про утиски національних меншин і т. ін… Такі різні фейки, а всюди чітко простежується рука Кремля. А зараз знову чомусь йде накручування питання про мови. Їм же головне посіяти недовіру, в відтак і ворожнечу спочатку між нами - на нашій толерантній згуртованій Буковині, а потім, не дай Боже і далі – на всій Україні. Але й ця ворожа акція неодмінно провалиться. Тому що ми станемо всі разом і дружно знищемо будь-який посіяний агресором зародок конфлікту на Буковині.
У цій ситуації головне включати мозок і вміти бачити далі. І вчасно робити правильні висновки аби не піддатися на провокації. Ми ж не «гібридні» кролики. Ми – дружні буковинці й міцно стоїмо один за одного і за нашу Україну. А ще – за нами стоїть поважна міжнародна спільнота, для якої мир – це не пусті слова.
Тому давайте бережно плекати злагоду, на якій тримається буковинська земля. І не має значення якої національності ми - її сини, важливо що всіх нас об’єднує любов до рідної Буковини й нашої неньки України.Мірча Українець