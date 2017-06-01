Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

Попри застереження поліцейських, шахраї продовжують «вдало» ошукувати пересічних громадян. Впродовж одного дня до правоохоронців за допомогою звернулися троє потерпілих.
12 червня опівдні про випадок шахрайства повідомив 47-річний мешканець Глибоцького району. Чоловіку зателефонував «працівник банку» під приводом розблокування банківської картки. Натомість, банківську картку не розблокували, а спустошили на суму 1400 гривень.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Черговий випадок примарної сервісної допомоги не змусив себе чекати. Вже о третій годині жертвою зловмисників стала 48-річна жителька Герцаївського району. Замість налагодження функціональності розрахункової картки, шахраї «допомогли» жінці позбутися грошових коштів у сумі понад 6000 гривень.
Невдовзі аналогічний випадок трапився з 68-річним чернівчанином. Псевдо-розблокування банківської картки чоловіка вартувала майже 4500 гривень.
Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліція вкотре закликає громадян бути обережними при спілкуванні з незнайомими людьми. Ні в якому разі не розголошуйте особистих конфіденційних даних. Завжди намагайтеся перевірити отриману від незнайомців інформацію.
Також інформуйте про подібні випадки шахрайства своїх друзів та близьких, особливо ваших родичів похилого віку. Тим самим, ви вбережете небайдужих вам людей від вищевказаної «банківської небезпеки».