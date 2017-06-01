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Новини
12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

11:02
13 червня

Опанувати нову професію допоможе Чернівецька обласна служба зайнятості

10:59
13 червня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

10:58
13 червня

Менше трьох тижнів залишилось для перереєстрації у неприбуткових організацій

10:57
13 червня

Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

10:56
13 червня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 865 тис. грн.

09:48
13 червня

На Буковині працівник поліції попередив нелегальних видобувачів гравію про приїзд оперативників

09:11
13 червня

На Буковині діє 538 громадських організацій з чисельністю 116 тисяч осіб

08:39
13 червня

У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

08:39
13 червня

Позитивні наслідки законодавчих змін щодо оплати праці обговорили під час «круглого столу»

08:37
13 червня

ДВОХ МОЛОДИКІВ ЗАСУДЖЕНО ДО 7 р. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

11:27
12 червня

Виплата дивідендів фізичним особам: дія п’ятдесятитисячного обмеження

11:26
12 червня

Чи є обмеження щодо надсилання повторної електронної звітності протягом дня

11:25
12 червня

Чи оподатковується пенсія військовим збором?

10:41
12 червня

vБюджет Пенсійного фонду в області збагатився на 681,5 мільйон гривень

10:20
12 червня

У Чернівцях горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, 10 евакуйовано

09:42
12 червня

Під мішками з крупою перевозили сигарети

09:22
12 червня

Строки давності при проведенні документальних перевірок

09:19
12 червня

Набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку

09:19
12 червня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 3,7 млн. грн.

09:18
12 червня

Єдиний податок та операції оренди

13:46
09 червня

На Буковині митники вилучили наркотичні засоби

13:43
09 червня

У Сокирянах обкрадають магазини

11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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14 червня о 11.00
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

Сьогодні, 12:29 / Коментарів: 0
Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів Попри застереження поліцейських, шахраї продовжують «вдало» ошукувати пересічних громадян. Впродовж одного дня до правоохоронців за допомогою звернулися троє потерпілих.

12 червня опівдні про випадок шахрайства повідомив 47-річний мешканець Глибоцького району. Чоловіку зателефонував «працівник банку» під приводом розблокування банківської картки. Натомість, банківську картку не розблокували, а спустошили на суму 1400 гривень.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Черговий випадок примарної сервісної допомоги не змусив себе чекати. Вже о третій годині жертвою зловмисників стала 48-річна жителька Герцаївського району. Замість налагодження функціональності розрахункової картки, шахраї «допомогли» жінці позбутися грошових коштів у сумі понад 6000 гривень.

Невдовзі аналогічний випадок трапився з 68-річним чернівчанином. Псевдо-розблокування банківської картки чоловіка вартувала майже 4500 гривень.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре закликає громадян бути обережними при спілкуванні з незнайомими людьми. Ні в якому разі не розголошуйте особистих конфіденційних даних. Завжди намагайтеся перевірити отриману від незнайомців інформацію.
Також інформуйте про подібні випадки шахрайства своїх друзів та близьких, особливо ваших родичів похилого віку. Тим самим, ви вбережете небайдужих вам людей від вищевказаної «банківської небезпеки».
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