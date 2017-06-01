17-18 червня Чернівці прийматимуть Всеукраїнські змагання з мотоспорту!

17 червня пройде етап Чемпіонату України з флет-треку та 18 червня етап Чемпіонату України з кантрі-мото-кросу.
Змагання проходитимуть на трасі Міжнародного спортивного центру мотокросу «Суперкрос» — найкращій спеціалізованій українській трасі для проведення змагань з технічних видів спорту, яка єдиною на Україні має відповідні ліцензії міжнародних федерацій мотоспорту.
Як зазначає організатор змагань, до майбутнього Чемпіонату України гоночну трасу пильно готують, зокрема збільшили довжину трекової доріжки, як цього вимагають міжнародні стандарти. Мотокросмени будуть змагатись на оновленій трасі. Тому ця гонка буде дійсно захоплююча та цікава!
Надаємо розклад на 17-18 червня запланованих змагань:
17.06 (субота) 10.00-13.00 – Чемпіонат України Флет-трек;
18.06 (неділя) 10.00-15.00 – Чемпіонат України Кантрі-крос.
Асоціація «Техноспорт»