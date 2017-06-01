Опанувати нову професію допоможе Чернівецька обласна служба зайнятості

Таку можливість мають безробітні, зареєстровані в Чернівецькій обласній службі зайнятості. У спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня, створених Державною службою зайнятості, пропонують широкий спектр напрямів підготовки працівників для всіх галузей економіки: промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, транспорту і зв’язку, сфери послуг тощо. Для навчання слухачів використовується високотехнологічне обладнання та устаткування провідних фірм світу.
Нині безробітні мають можливість оволодіти 78 актуальними на ринку праці професіями у 11 центрах професійно-технічної освіти ДСЗ (далі – ЦПТО). Про це повідомляє заступник директора-начальник відділу організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості Марія Кобєлєва.
Упродовж січня-травня 2017 року на замовлення роботодавців та для самозайнятості 210 безробітних осіб проходили професійне навчання на базі Івано-Франківського, Одеського та Рівненського ЦПТО ДСЗ за професіями: «столяр», «перукар-модельєр», «електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», «адміністратор», частина з них підвищувала кваліфікацію на курсах цільового призначення за навчальними програмами: «Дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки при виконанні робіт на цегельному заводі», «Безпечне ведення робіт у сільськогосподарській галузі», «Практичний web-дизайн: проектування, створення та супроводження web-вузла».
Загалом за п’ять місяців поточного року із числа безробітних осіб, які закінчили навчання в ЦПТО ДСЗ, 187 осіб працевлаштовані за направленням служби зайнятості на підприємства області та 1 особа запровадила підприємницьку діяльність за професією «перукар-модельєр».