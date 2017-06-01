Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

Кампанія декларування минулорічних доходів громадян закінчилася, але не для осіб, які мають право подати декларацію добровільно з метою реалізації свого права на податкову знижку. Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що такі особи можуть подати декларацію до кінця 2017 року.

За останніми даними до Чернівецької ОДПІ подано 706 декларації на податкову знижку, загальна сума до повернення складає 1171,5 тис. грн., з них, 87,8 відс. або 620 декларацій подали громадяни, які сплачують за навчання у закладах освіти. За договорами недержавного пенсійного страхування податкову знижку розраховують отримати 65 чернівчан. Ще 19 мешканців обласного центру вказали витрати за іпотечними договорами кредитування. На оплату допоміжних репродуктивних технологій та на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла подано по одній декларації.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Нагадаємо, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України (п.п.14.1.170 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Фізична особа має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Пунктом 179.8 ст. 178 ПКУ передбачено, що сума, яка має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену у Декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої Декларації.

Разом з тим, відповідно до ст.166 ПКУ платник податків має право на податкову знижку при дотриманні встановлених цією статтею умов та за наявності відповідних платіжних та розрахункових документів, копій договорів тощо.

Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника здійснюється органом Казначейства на підставі висновку, поданого органом ДФС.

