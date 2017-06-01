Менше трьох тижнів залишилось для перереєстрації у неприбуткових організацій

Організації, та установи, які не здійснюють комерційну діяльність, минулого року вносили зміни до своїх установчих документів та проходили процедуру включення до нового переліку. У 2017 році законодавством подовжено термін перереєстрації ще на півроку, а релігійним громадам – на рік.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Отже, неприбуткові організації, підприємства, установи для включення до нового Реєстру зобов'язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із п. 133.4 ст. 134 Податкового кодексу України та у цей термін подати копії документів до контролюючого органу.
Спершу документи, у тому числі зміни до статутів, слід надавати до органів державної реєстрації. Після їх оформлення у держреєстратора копії статутних документів необхідно направити до податкової інспекції. Фіскальний орган приймає рішення щодо включення організації до Реєстру та присвоєння їй ознак неприбутковості.
Дізнатися, чи є організація у Реєстрі, можна на сайті ДФС України – в "Електронному кабінеті платника". Для цього у розділі пошук необхідно ввести відповідні реквізити і отримати відповідь.
До кінцевого терміну подачі документів залишилось трохи більше місяця, тож радимо не відкладати процедуру перереєстрації і вже найближчим часом привести свої установчі документи до вимог Податкового кодексу.