Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

Що, Де, Коли

з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.

Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест» , що відбуватиметься на Вижниччині.

Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:

Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.



17 червня - виставка "Буковина-2017"

18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"