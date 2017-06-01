Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

Відповідно до п. 113.1 ст. 113 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) суми штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки та збори.
Відповідно до п. 131.3 ст. 131 ПКУ суми пені зараховуються до бюджетів або державних цільових фондів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Тобто суми штрафних (фінансових) санкцій та пені сплачуються за кодами бюджетної класифікації, за якими здійснюється зарахування відповідних податків та зборів.
Стосовно сплати штрафних (фінансових) санкцій та пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, застосованих контролюючим органом, слід зазначити наступне.
Форма та порядок надсилання податкового повідомлення-рішення і розрахунку грошового зобов’язання визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (абзац сьомий п. 58.1 ст. 58 ПКУ).
Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 №1204 (далі – Порядок).
Абзацом першим п. 3 розділу ІІ Порядку визначено, що податкове повідомлення-рішення складається за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими ПКУ, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Встановлені форми податкових повідомлень-рішень містять інформацію щодо реквізитів бюджетних рахунків, на які платник податків здійснює сплату сум штрафних (фінансових) санкцій та/або пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, нарахованих контролюючим органом.