З початку року представники чернівецького бізнесу перерахували до бюджетів усіх рівнів 865,7 тис. гривень екологічного податку, що на 129,2 тис. більше минулорічних показників. Протягом травня до бюджету надійшло 382,4 тис. грн. екоподатку.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII, з 1 січня 2017 року збільшено порівняно з діючими у 2016 році на 12 відсотків ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк.
Звертаємо увагу на те, що зазначені ставки екологічного податку застосовуються платниками для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року.
Нагадаємо, що частина збору екологічного податку є джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів.