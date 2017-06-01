15-18 червня 2017 року з нагоди 76-річчя від дня народження славетного буковинця Івана Миколайчука у Вижницькому районі відбудеться Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно "Миколайчук-Фест".Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
15 червня - День народження Івана Миколайчука
10.0 - зустріч гостей, учасників фестивалю з організаторами на площі Героїв Майдану у Вижниці, виїзд до садиби Івана Миколайчука в с. Чортория, участь у мистецькому святі «На гостини до Івана».
15.0 - відвідування музею Маланки у м. Вашківці.
18.0- 20.00 - урочисте відкриття фестивалю імені Івана Миколайчука, відеопрезентація «Миколайчук-Фест-2016» від Дмитра Глухенького та концертна програма за участю почесних гостей. Зустріч з режисером Тарасом Ткаченком та виконавицею головної ролі х/ф «Гніздо Горлиці» Римою Зюбіною (Вижницький районний будинок народної творчості та дозвілля)
22.0 - КіноНіч з Миколайчуком. Покази фільмів за участю Івана Миколайчука (кінотеатр імені Тараса Шевченка).
16 червня
Покази українського сучасного кіно:
11.0- 13.00 - кінотеатр імені Тараса Шевченка, м. Вижниця
14.0- 16.00 - будинки культури сіл Іспас, Чорногузи, Мигове
Концертна програма за участю лауреатів та почесних гостей «Миколайчук-Фест»:
14.0- 16.00 - будинки культури сіл Іспас, Чорногузи, Мигове.
Вечірній концерт у Вижниці:
18.0- 19.30 - зустріч у районному будинку народної творчості та дозвілля з кінорежисерами та співаками. Презентація культурно-мистецьких проектів «Молода душа України» («Народна філармонія», Д. Глухенький), «Культури Карпат» (В.Демченко), «Чорнобиль Ренесанс» (Ю.Ягусевич).
22.0 - КіноНіч з Миколайчуком. Покази фільмів за участю Івана Миколайчука (кінотеатр імені Тараса Шевченка)
17 червня
Покази сучасних українських короткометражних фільмів:
11.0 - 13.00 - кінотеатр імені Тараса Шевченка, м. Вижниця
14.0- 16.00 - будинки культури Берегомету та Банилова
Концертна програма за участю лауреатів та почесних гостей «Миколайчук-Фест»
14.0- 16.00 - будинки культури Берегомету та Банилова
18.0 - закриття фестивалю, гала-концерт «Миколайчук-Фест» (Вижницький районний будинок народної творчості та дозвілля)
22.0 - КіноНіч з Миколайчуком. Покази фільмів за участю Івана Миколайчука (кінотеатр імені Тараса Шевченка)
18 червня
10.0 - виїзд у с. Карапчів
11.0- 13.00 - свято української родинної пісні «Співоче поле» (відео зиомки та спільні співанки на відкритому просторі).