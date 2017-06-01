На Буковині працівник поліції попередив нелегальних видобувачів гравію про приїзд оперативників

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження щодо незаконного видобування гравійної суміші із кар’єру русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, прокурорами встановлено факт розголошення службової інформації діючим працівником Національної поліції в Чернівецькій області.
Зокрема, 12.08.2015 вказаний працівник поліції отримав оперативне повідомлення від своїх колег про те, що на річці Прут в с. Лунка Герцаївського району здійснюється незаконна вибірка гравійної суміші та в зв’язку з цим на місце події відправлено оперативну групу - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Правоохоронець одразу ж повідомив видобувачів про приїзд оперативників.
На виконання вимог ст.ст. 254, 255 КУпАП, прокуратура Чернівецької області направила листа до Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України для вирішення питання щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-8 КУпАП (незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень).
Управлінням внутрішньої безпеки в Чернівецькій області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України складено відповідний протокол, який у подальшому скеровано до суду для розгляду.