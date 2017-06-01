На Буковині діє 538 громадських організацій з чисельністю 116 тисяч осіб

За результатами своєї діяльності у 2016р. органам державної статистики Чернівецької області прозвітувало 538 керівних органів громадських організацій. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Загальна кількість членів на обліку цих керівних органів громадських організацій, а також їх відокремлених підрозділів нараховувала 116,0 тис. осіб, з них 74,0 тис. (63,8% від загальної кількості) – члени, що перебували на обліку керівних органів.
Для своєї діяльності керівними органами громадських організацій та їх відокремленими підрозділами у 2016р. з різних джерел було отримано
36,7 млн.грн. Більше половини коштів (58,4% або 21,4 млн.грн) становили надходження від благодійної діяльності.
Ними використано 28,7 млн.грн коштів (78,3% від загальної суми надходжень).
Найбільшу питому вагу в структурі використаних коштів займала оплата: товарів – 31,2% (9,0 млн.грн), послуг – 26,1% (7,5 млн.грн) та праці – 8,6% (2,5 млн.грн). Витрати на благодійну діяльність становили 8,0%
(2,3 млн.грн).