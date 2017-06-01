Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.
17 червня - виставка "Буковина-2017" 18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців. Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
СБУ усунула з посади співробітника, який брав участь в акції під будинком Шабуніна – «Схеми»
Сьогодні, 09:10 / Коментарів: 0
Співробітник Служби безпеки України, який брав участь в акції під будинком антикорупційного активіста Віталія Шабуніна 9 квітня, усунений з посади, а щодо його дій призначене службове розслідування. Про це йдеться у відповідях Служби безпеки України на відповідні запити.
Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») поцікавилися в СБУ, чи усунений з посади або звільнений співробітник Департаменту захисту національної державності Роман Матковський, та чи пов’язане таке рішення з його участю у подіях 9 квітня.
«Зазначений військовослужбовець відсторонений від виконання обов’язків по раніше займаній посаді», – мовиться у відповіді на запит.
Решта запитань залишені без відповіді.
Разом з тим, Голова Служби безпеки України призначив службове розслідування дій Романа Матковського.
«Управлінням внутрішньої безпеки здійснюється перевірка фактів та обставин (...) щодо можливої організації (...) Матковським Р.М. акції пікетування поблизу будинку Шабуніна В. 9 квітня», – написав заступник голови СБУ Михайло Глуговський у відповідь на звернення юристів «Центру протидії корупції».
Він також пообіцяв додатково повідомити про результати службового розслідування.
У квітні програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомила, що на акцію протесту під будинком голови ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна працівники Служби безпеки України виїжджали просто з-під будівлі відомства, діяли злагоджено з мітингувальниками, яких дочекались на метро «Славутич», і кортежем поїхали до будинку активіста, а відеозйомкою акції з дрона на місці подій керував безпосередньо працівник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський.
Президент Петро Порошенко під час прес-конференції на запитання журналіста «Схем» щодо «систематичного переслідування тих людей, які незгодні з деякими діями влади», зокрема й про акцію 9 квітня, закликав «поставитися до роботи Служби безпеки із розумінням» та зазначив, що «СБУ має надзвичайні завдання з огляду на гібридну війну проти України».
Згодом СБУ заявила, що її участь в акції під будинком антикорупційного активіста – випадковість. При цьому начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко повідомив, що Роман Матковський «понесе відповідне покарання службове».