Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.
17 червня - виставка "Буковина-2017" 18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців. Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
Понеділок, 12.06.17: - На хабарі затримали чиновника міської ради в Чернівцях. - На Буковині високопосадовці сприяли у відмиванні грошей. - Як опівночі на кордоні безвіз зустрічали. - З Чернівців до Варни можна їхати потягом. - Медична реформа недофінансована і не всім зрозуміла, але необхідна. - Через промахи забудовника квартири чернівчан підтоплюють фекалії. - Патрульна поліція оголосила кадровий набір. - На "Калинівському ринку" встановили паркомати.