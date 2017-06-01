Відбулося чергове засідання Ради Чернівецького обласного об’єднання «Майдан»У четвер 8 червня відбулося чергове засідання Ради Чернівецького обласного об’єднання «Майдан». До порядку денного Президією Ради напередодні було внесено сім пунктів:1. Про суспільно-політичну ситуацію в країні та області.2. Про ситуацію в системі освіти області.3. До питання про релігійну ситуацію в області.4. Про ситуацію навколо створення центру-музею національно-визвольного руху Буковини.5. Про недопущення розпродажу української землі сільськогосподарського призначення.6. Про виключення деяких членів Ради (відповідно до Положення).7. Про делегування у громадські ради при голові Чернівецької ОДА, департаменті освіти та управління культури облдержадміністрації членів ради ЧОО «Майдан» та різне.Основними доповідачами були Василь Бойчук, Юрій Скорейко та Юрій Івашин. Члени Ради Майдан уважно заслухали інформацію з перших трьох пунктів порядку денного та прийняли її до відома, домовившись тримати на контролі підняту в них проблематику та повернутись до їх розгляду в подальших засіданнях. Також було прийнято рішення щодо звіту голови Чернівецької ОДА Олександра Фищука перед Радою об’єднання "Майдан".Розгляд четвертого питання про створення центру-музею національно-визвольного руху Буковини через об’єктивні та суб’єктивні причини перенесено на наступне засідання Ради.За результатами обговорення питання про недопущення розпродажу української землі сільськогосподарського призначення було прийнято звернення до Президента України та депутатів Верховної Ради України (додається).Рада прийняла рішення про підготовку відповідних подань для ротації представників "Майдану" у громадських радах, які діють у структурних підрозділах обласної виконавчої і представницької влади та делегування членів ради Майдану у громадські ради, де раніше не було такого представництва.За втрату зв'язку з організацією - відповідно до Положення, було виключено зі списку членів ради ЧОО "Майдан" Мельничука Віталія, Кадука Віталія, Ілюка Андрія та Кирланару Олександра.