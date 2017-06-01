Начальнику відділу Чернівецької міської ради оголошено про підозру та обрано запобіжний захід

Начальнику одного з відділів Чернівецької міської ради та посереднику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням) та обрано запобіжні заходи, а саме: начальнику відділу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави (170 тис. грн.), а посереднику обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Нагадаємо, 09.06.2017 співробітники прокуратури Чернівецької області спільно з працівниками поліції та Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області задокументували факт одержання 700 доларів США неправомірної вигоди начальником одного з відділів Чернівецької міської ради.
Гроші чиновниця вимагала та одержала через посередника за погодження дозвільної документації у сфері архітектурних змін в історичній частині Чернівців.
Одразу після передачі неправомірної вигоди керівник відділу та посередник були затримані. Досудове розслідування триває.