Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирнийСвяткування Дня Росії в РФ співпало з масовими мітингами проти корупції. Росіяни вийшли на акції протесту проти корупції за закликом опозиційного політика Олексія Навального. Антикорупційні мітинги закінчилися масовими арештами.Понад півтори тисячі учасників опозиційних акцій були затримані в Москві і Санкт-Петербурзі. Серед затриманих - один з лідерів опозиції Олексій Навальний, якого затримали в під'їзді його будинку. Також були затримані директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов, опозиціонери Ілля Яшин і Марія Баронова.У прес-службі Головного управління МВС Росії у Москві повідомили, що в протестній акції в Москві взяли участь близько 1800 осіб.Усіх в автозак. Як протестують в РосіїСимоновський суд Москви призначив Навальному за порушення правил проведення мітингів і демонстрацій покарання у вигляді 30 діб адміністративного арешту.Поліція затримувала демонстрантів і в інших містах Росії.Колишньому міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку і ще двом особам повідомлено про підозру, заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.Їх підозрюють у незаконній приватизації та подальшій легалізації державного майна. Йдеться про приміщення на Хрещатику в Києві, яке належало міністерству аграрної політики і продовольства.До самого вечора у Чернівцях буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Зранку дощ. До 23 градусів тепла.за останні 130 років13 червня:МАКС: 31.7° (1946)МІН: 4.5° (1984)Народний прогноз погоди: 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали Розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалось, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі, якщо вона в цей день кує - хороша погода буде. Також звертали увагу на росу - чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде.Сьогодні ступає на 77-му сходинку свого високого життєвого сходження Почесний голова Чернівецької обласної організації НСЖУ Юрій Георгійович Терон.Народився 13 червня 1941 року в с. Брідок Заставнівського району Чернівецької області. У 1967-му закінчив філологічний факультет Чернівецького держуніверситету. Працював на комсомольській роботі, у тернопільській молодіжній газеті «Ровесник», редактором Чернівецького облтелерадіо, редактором і начальником редакційно-видавничого відділу Чернівецького облполіграфвидаву, головним редактором та генеральним директором Чернівецької облдержтелерадіокомпанії. Обирався головою обласної організації Національної спілки журналістів України, членом правління НСЖУ.Він належить до когорти тих неймовірно працьовитих і надто скромних інтелігентів-буковинців, котрі завжди сумлінно і віддано служили обраній справі, зберігаючи в своєму серці любов до рідного слова. Його творчий почерк завжди був добре впізнаний читачами, телеглядачами. Сумлінна праця ветерана, зброєю якого завжди було вміле, щире, правдиве слово, відзначена почесним званням «Заслужений журналіст України».