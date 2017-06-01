Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.
17 червня - виставка "Буковина-2017" 18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців. Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
Сьогодні - День визволення Маріуполя від російських загарбників.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі він мирний
Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Проросійські НЗФ продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів та обстрілювати житлові квартали прифронтових населених пунктів. Минулої доби бойовики 57 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування. Окрім того, зафіксовано 5 фактів, коли найманці гатили безпосередньо по житловому сектору. Більшість обстрілів окупанти здійснили вже за темної пори доби. На жаль, впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗС України загинув. Ще п’ятеро наших воїнів зазнали поранень та бойових травмувань.
Святкування Дня Росії в РФ співпало з масовими мітингами проти корупції. Росіяни вийшли на акції протесту проти корупції за закликом опозиційного політика Олексія Навального. Антикорупційні мітинги закінчилися масовими арештами.
Понад півтори тисячі учасників опозиційних акцій були затримані в Москві і Санкт-Петербурзі. Серед затриманих - один з лідерів опозиції Олексій Навальний, якого затримали в під'їзді його будинку. Також були затримані директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов, опозиціонери Ілля Яшин і Марія Баронова.
У прес-службі Головного управління МВС Росії у Москві повідомили, що в протестній акції в Москві взяли участь близько 1800 осіб.
Усіх в автозак. Як протестують в Росії
Симоновський суд Москви призначив Навальному за порушення правил проведення мітингів і демонстрацій покарання у вигляді 30 діб адміністративного арешту.
Поліція затримувала демонстрантів і в інших містах Росії.
Президент Петро Порошенко підписав закон про заборону георгіївської стрічки в Україні.
"Як і обіцяв, підписав закон про заборону георгіївських стрічок. Адже це не символіка Другої світової, це - символ агресії проти України 2014-2017 років. Саме Росія своєю політикою поставила цю стрічку поза законом", - заявив глава держави.
Колишньому міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку і ще двом особам повідомлено про підозру, заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Їх підозрюють у незаконній приватизації та подальшій легалізації державного майна. Йдеться про приміщення на Хрещатику в Києві, яке належало міністерству аграрної політики і продовольства.
СБУ звинуватила російські соцмережі в інформаційній війні
У період підготовки до військового вторгнення спецслужби РФ застосовували інформаційно-психологічні операції проти України через соцмережі ВКонтакте і Одноклассники. Про це заявила заступник начальника департаменту контррозвідувального захисту в сфері інформаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна.
"Зокрема, шляхом створення, адміністрування, штучного нарощування відвідуваності антиукраїнських і проросійських груп в українському сегменті російських соцмереж ВКонтакте і Одноклассники", - зазначила вона
До самого вечора у Чернівцях буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Зранку дощ. До 23 градусів тепла. за останні 130 років 13 червня: МАКС: 31.7° (1946) МІН: 4.5° (1984) Народний прогноз погоди: 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали Розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалось, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувались до зозулі, якщо вона в цей день кує - хороша погода буде. Також звертали увагу на росу - чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде.
Вчора наш сайт відвідали і читали 3004 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 175, у Канаді -6, в Еспанії -62, в Італії - 58, у Нідерландах -35, у Польщі -14, в Росії -53, в Чехії -7, Австрії -13, Румунії - 25, Франції -15, Німеччині -12, в Угорщині - 9, у Криму -16, Ірландії -7, Португалії - 8,, Бразилії -7, Ізраїлю -1 4 , Норвегії -11, Швеції - 9, Великобританії - 26, Китаю -3, Єгипті - 2, Туреччині - 11, Австралії - 1, Індії - 1, ОАЕ -3, Голандія - 15, Молдова - 5, Мексика - 2
Активно читають статті "З Буковини валюту за кордон вивозять безвізом і контрабандою. "Кришують" ті, хто нами керує і нас контролює ". "На Бессарабії зріють бунти за землю ", "Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях " "СБУ затримала на хабарі начальника відділу Чернівецької міськради"
Сьогодні ступає на 77-му сходинку свого високого життєвого сходження Почесний голова Чернівецької обласної організації НСЖУ Юрій Георгійович Терон. Народився 13 червня 1941 року в с. Брідок Заставнівського району Чернівецької області. У 1967-му закінчив філологічний факультет Чернівецького держуніверситету. Працював на комсомольській роботі, у тернопільській молодіжній газеті «Ровесник», редактором Чернівецького облтелерадіо, редактором і начальником редакційно-видавничого відділу Чернівецького облполіграфвидаву, головним редактором та генеральним директором Чернівецької облдержтелерадіокомпанії. Обирався головою обласної організації Національної спілки журналістів України, членом правління НСЖУ. Він належить до когорти тих неймовірно працьовитих і надто скромних інтелігентів-буковинців, котрі завжди сумлінно і віддано служили обраній справі, зберігаючи в своєму серці любов до рідного слова. Його творчий почерк завжди був добре впізнаний читачами, телеглядачами. Сумлінна праця ветерана, зброєю якого завжди було вміле, щире, правдиве слово, відзначена почесним званням «Заслужений журналіст України».