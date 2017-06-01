У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

17 червня у Чернівцях у велошколі відбудеться заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів та безпечної їзди по місту. Заняття розпочнеться об 11:00 за адресою вул. Якоба фон Петровича,2 (Український народний дім). Для практичної частини заняття потрібно мати велосипед.
У червні планується тільки одне заняття з ПДР, а вже у липні всі бажаючі матимуть можливість зареєструватись на три заняття велошколи.
Навчання в школі розраховано як на новачків, які не вміють їздити на велосипеді, так і на велосипедистів, які бажають навчитись безпечно їздити вулицями міста. Слухачі школи зможуть навчитись їздити на велосипеді, дізнатись більше про будову, вибір та догляд за велосипедом, велоодяг, як і чим повинен бути обладнаний велосипед, як правильно їздити містом, вивчимо та повторимо опанувати правила дорожнього руху та основи безпечної їзди велосипедом у місті, навчаться надавати першу домедичну допомогу.
Всі заняття у велошколі є безкоштовними. Школа організована ЧОГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» спільно з магазином «BikeCenter», Управлінням Патрульної Поліції у м. Чернівцях та Товариством Червоного Хреста України.
Для участі у занятті з ПДР (17 червня) потрібно заповнити заявку https://goo.gl/evZifP до 16 червня 15:00.
Для участі у липневих заняттях потрібно заповнити заявку https://goo.gl/0UUzU8 до 1 липня 15:00. До участі у велошколі запрошуються особи віком від 16 років.