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Новини
12:29
13 червня

Буковинці знову попалися «на гачок» псевдо-банкірів

11:02
13 червня

Опанувати нову професію допоможе Чернівецька обласна служба зайнятості

10:59
13 червня

Задекларувати податкову знижку можна до кінця року

10:58
13 червня

Менше трьох тижнів залишилось для перереєстрації у неприбуткових організацій

10:57
13 червня

Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу

10:56
13 червня

За чисте довкілля чернівчани сплатили 865 тис. грн.

09:48
13 червня

На Буковині працівник поліції попередив нелегальних видобувачів гравію про приїзд оперативників

09:11
13 червня

На Буковині діє 538 громадських організацій з чисельністю 116 тисяч осіб

08:39
13 червня

У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

08:39
13 червня

Позитивні наслідки законодавчих змін щодо оплати праці обговорили під час «круглого столу»

08:37
13 червня

ДВОХ МОЛОДИКІВ ЗАСУДЖЕНО ДО 7 р. ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

11:29
12 червня

РРО вичерпав термін дії експлуатації: наслідки використання

11:27
12 червня

Виплата дивідендів фізичним особам: дія п’ятдесятитисячного обмеження

11:26
12 червня

Чи є обмеження щодо надсилання повторної електронної звітності протягом дня

11:25
12 червня

Чи оподатковується пенсія військовим збором?

10:41
12 червня

vБюджет Пенсійного фонду в області збагатився на 681,5 мільйон гривень

10:20
12 червня

У Чернівцях горіла багатоповерхівка: одна людина загинула, 10 евакуйовано

09:42
12 червня

Під мішками з крупою перевозили сигарети

09:22
12 червня

Строки давності при проведенні документальних перевірок

09:19
12 червня

Набрали чинності Зміни до форми декларації акцизного податку

09:19
12 червня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 3,7 млн. грн.

09:18
12 червня

Єдиний податок та операції оренди

13:46
09 червня

На Буковині митники вилучили наркотичні засоби

13:43
09 червня

У Сокирянах обкрадають магазини

11:54
09 червня

Житлова нерухомість непридатна для проживання – повідомте територіальні органи ДФС щоб не сплачувати податок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Як Патріарх Любомир Гузар побував у Чернівцях Як Патріарх Любомир Гузар побував у ЧернівцяхПісля Помаранчевої революції мені довелося працювати радником голови Чернівецької ОДА, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка Миколи Ткача. У той час влада намагалася жити у мирі і дружбі зі всіма релігійними конфесіями. На відмінну від тих, хто був до нас і після нас прийшов, ми не надавали перевагу Московському патріархатові.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУ ВІДВОЛІКАЮТЬ УВАГУУкраїна мусить негайно проводити пенсійну і медичну реформу - інакше стара система, на яку не вистачає грошей, остаточно завалиться і поховає під собою державу. Західні партнери вимагають від українського керівництва конкретних кроків, а не порожніх слів. Але ці реформи зачіпають інтереси мільйонів простих українців, тож влада боїться їхньої негативної реакції. Тому увагу громадськості відволікають на інші проблеми.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення
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14 червня о 11.00
з ініціативи обласного товариства політв’язнів та репресованих за підтримки обласної державної адміністрації відбудеться траурний мітинг та панахида біля Пам’ятного хреста жертвам комуністичних репресій (кладовище на вул. Зеленій) у зв’язку з 76-ми роковинами масових депортацій буковинців до Сибіру.
15-18 червня
Всеукраїнський фестиваль українського документального кіно «Миколайчук-Фест», що відбуватиметься на Вижниччині.
Програма відкритого фестивалю українського документального кіно «Миколайчук-Фест»:
17-18 червня
Чернівецьке міське відділення "Кінологічної Спілки України" на стадіоні "Мальва" проведе Всеукраїнську виставку собак, визнаних "Міжнародною Кінологічною Федерацією" та "Кінологічною Спілкою України" рангу САС.

17 червня - виставка "Буковина-2017"
18 червня - виставка "Чернівецькі зустрічі"
19 червня о 18.00
В Галереї Ратуші (Центральна площа,1, Чернівецька міська рада) відбудуться громадські слухання в рамках громадського обговорення змін до Статуту територіальної громади міста Чернівців.
Ініціатор громадських слухань – Чернівецький міський голова Каспрук Олексій Павлович.
7 вересня о 19.00
7 вересня о 19.00


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У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів

Сьогодні, 08:39 / Коментарів: 0
У Чернівцях проведуть заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів 17 червня у Чернівцях у велошколі відбудеться заняття з правил дорожнього руху для велосипедистів та безпечної їзди по місту. Заняття розпочнеться об 11:00 за адресою вул. Якоба фон Петровича,2 (Український народний дім). Для практичної частини заняття потрібно мати велосипед.
У червні планується тільки одне заняття з ПДР, а вже у липні всі бажаючі матимуть можливість зареєструватись на три заняття велошколи.
Навчання в школі розраховано як на новачків, які не вміють їздити на велосипеді, так і на велосипедистів, які бажають навчитись безпечно їздити вулицями міста. Слухачі школи зможуть навчитись їздити на велосипеді, дізнатись більше про будову, вибір та догляд за велосипедом, велоодяг, як і чим повинен бути обладнаний велосипед, як правильно їздити містом, вивчимо та повторимо опанувати правила дорожнього руху та основи безпечної їзди велосипедом у місті, навчаться надавати першу домедичну допомогу.
Всі заняття у велошколі є безкоштовними. Школа організована ЧОГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» спільно з магазином «BikeCenter», Управлінням Патрульної Поліції у м. Чернівцях та Товариством Червоного Хреста України.
Для участі у занятті з ПДР (17 червня) потрібно заповнити заявку https://goo.gl/evZifP до 16 червня 15:00.
Для участі у липневих заняттях потрібно заповнити заявку https://goo.gl/0UUzU8 до 1 липня 15:00. До участі у велошколі запрошуються особи віком від 16 років.
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