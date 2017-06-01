Позитивні наслідки законодавчих змін щодо оплати праці обговорили під час «круглого столу»

Позитивні результати у збільшенні надходжень єдиного соціального внеску та частини єдиного соціального внеску до бюджету Пенсійного фонду України за рахунок збільшення розміру фонду оплати праці підприємств, установ та організацій Чернівецької області обговорили під час засідання «круглого столу» на тему: «Вплив законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році», який відбувся за ініціативи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Про це інформує прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
У ньому взяли участь начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів, директор Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації Віталій Савкін, заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Чернівецькій області Наталія Донець, начальник управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцак, голова Чернівецької облпрофради Володимир Шкварковський, голова Ради Федерації роботодавців Чернівецької області Микола Бузинський.
– Незважаючи на припинення з початку 2017 року діяльності понад 7,0 тис. фізичних осіб-підприємців, кількість платників єдиного соціального внеску зросла порівняно з відповідним періодом 2016 року на 10,0%. Загалом по області фонд оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок, зріс порівняно з відповідним періодом 2016 року на 54,9%, середньооблікова чисельність штатних працівників - на 6,5 тис. осіб (5,0%), – зауважив під час заходу Михайло Романів.
За підсумками розгляду проблемних питань учасники «круглого столу» обговорили та узгодили пропозиції до проекту рішення колегії обласної державної адміністрації з питання впливу законодавчих змін щодо оплати праці на легалізацію зайнятості та зростання фонду оплати праці у 2017 році.