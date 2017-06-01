Апеляційний суд Чернівецької області розглянув кримінальне провадження відносно двох уродженців села Іспас, Вижницького району Чернівецької області, які будучи в стані алкогольного сп’яніння, обікрали та завдали значних тілесних ушкоджень односельчанину.
Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Чернівецької області.
Встановлено, що двоє чоловіків 1992 та 1987 р.н. за попередньою змовою, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з метою заволодіння майном, здійснили напад на свого односельчанина. Під час бійки потерпілому свідомо було завдано серію ударів руками та ногами в різні частини тіла, що призвели до серйозного розладу його здоров’я. Після чого, зухвало, з кишені пальто побитого, викрали гаманець та гроші. Більше того, погрожуючи застосуванням насилля, змусили потерпілого віддати усі його інші грошові заощадження. Внаслідок таких дій, чоловіку було завдано значні матеріальні та фізичні втрати.
Беручи до уваги беззаперечні факти та встановлені обставини, Апеляційний суд Чернівецької області визнав винними підсудних за ч. 2 ст. 187 КК України (Розбій) та призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 7 та 7,6 років, з конфіскацією належного їм майна.