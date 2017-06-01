фото прес-центру СБУ250 тисяч евро і 58 тисяч доларів США повернули Україні працівники СБУ та військової прокуратури.Ці кошти контрабандним шляхом, схованими в одязі прагнули вивезти до країн ЄС. Кур'єрів затримано на пункті пропуску "Порубне".Це тільки одна партія валюти. А її постійно вивозять. Бо "кришує" цей небезпечний бізнес якісь владні та контролюючі структури.Кошти спрямовували на закупку контрабандних товарів.Зараз СБУ та військова прокуратура шукають не тільки кур'єрів, а й кришувальників цього суперприбуткового бізнесу "жирних дєдушек".Якщо знайдуть, то буде у Чернівецькій області дуже великий кіпіш.Якщо ні, то - ні!..