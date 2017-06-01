Виплата дивідендів фізичним особам: дія п’ятдесятитисячного обмеження

Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 6 червня 2013 року №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» із змінами та доповненнями (далі – Постанова) встановлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 50000 (п’ятдесяти тисяч). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Згідно з п. 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року №637 (далі – Положення) підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених Постановою. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.



Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), які установлені пунктом 1 Постанови та п. 2.3 глави 2 Положення (50000 гривень), стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі виплат суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.

