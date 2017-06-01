У Чернівцях поліцейські охорони затримали крадіїв косметики

На крадіжку наважились двоє буковинців. Працівники Управління поліції охорони, прибувши на сигнал «Тривога», зловмисників затримали.Днями на пульт централізованого нагляду надійшов сигнал «Тривога», з торгового центру, який розташований на вулиці Хотинській міста Чернівці. Наряд групи реагування поліції охорони негайно вирушив за адресою спрацювання. З’ясувалося, що поліцейських охорони на допомогу викликали працівники одного із магазинів торгового закладу, після того як запідозрили двох відвідувачів у крадіжці товару.Виявилося, що 46-річний мешканець Кельменецького району та його знайома, 49-річна жителька Хотинського району, поцупили з магазину косметику на суму понад 800 гривень. Про це повідомляє Управління поліції охорони в Чернівецькій області.Затриманих поліцейські охорони передали слідчо-оперативній групі Садгірського відділення поліції для подальшого документування їх протиправної діяльності.Попередньо дії буковинців слідчі кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.